التجارة بالجزيرة تقر بنقص حصة دقيق المخابز بسبب توقف شركتي الحمامة وروتانا من التوزيع

أقرت مديرة الإدارة العامة للتجارة هدى عباس أن الولاية تعاني نقصاً في الوارد اليومي من دقيق الخبز بسبب توقف شركتي الحمامة وروتانا من التوزيع ،ولفت الى جملة من التدابير التي تقودها إدارتها لضمان إستمرار الإمداد اليومي من دقيق الخبز وفق الحصة المقررة وقطعت مدير إدارة التجارة أن الفترة القادمة ستشهد إستقرارا في الخبز بالولاية ،وكشفت هدى عن توزيع 6.150 جوال دقيق زنة 50 كليو اليوم للمخابز بالولاية بنسبة 50% من حصة الولاية بدلا عن 75% التي وزعت بالأمس خصصت منها 2100 جوال لمحلية ودمدني الكبرى .

صحيفة الجريدة

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