معرض الخرطوم للكتاب يعلن بداية التنافس في جائزة الإبداع الأدبي والرواية

الخرطوم: السوداني

قال نائب رئيس اللجنة العليا لجائزة الإبداع الأدبي في القصة والرواية بمعرض الخرطوم الدولي للكتاب، خالد أبو سلب، إن معرض الخرطوم الدولي للكتاب في نسخته الخامسة عشرة سيلبي طموحات الجمهور خاصة الشباب والطلاب والكتاب، مشيراً إلى جائرة معرض الخرطوم الدولي للكتاب للإبداع الأدبي في القصة والرواية؛ وأعلن في مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام والثقافة بالخرطوم –بحسب وكالة السودان للأنباء- عن انطلاقة الجائزة منذ يوم أمس، معتبرا أن الجائزة فتحت بابا كبيرا للتسابق في المجال الإبداعي للرواية والقصة، معربا عن شكره لبنك البركة لرعايته لهذا المحفل الثقافي، مشيراً إلى أن هذه الجائزة سيكون لها ما بعدها في المعرض القادم ٢٠٢٠ وسيتم التوسع في الجائزة بدل مسارين إلى مسارات متعددة في ضروب الثقافة والفنون. ومن جانبه قال رئيس لجنة البرنامج المصاحب عبد الله حسب الرسول، إن الجائزة ستكون من المميزات والمحفزات الكبيرة للمعرض، شاكرا بنك البركة لرعايته لهذا العمل الذي يصب في مصلحة المعرض ونادي السرد، معتبرا أن الشراكة بين المعرض ونادي السرد وبنك البركة ستُؤطر لفعل ثقافي.

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