آبي أحمد يختطف جائزة (نوبل للسلام)

السوداني: وكالات

حاز رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية آبي أحمد، على جائزة (نوبل للسلام) المقدمة هذا العام من قبل الأكاديمية السويدية، لجهوده في تحقيق السلام والتعاون الدولي. ومن المقرر أن يستلم آبي أحمد الجائزة في ديسمبر المقبل بمدينة أوسلو وتبلغ قيمة الجائزة المالية نحو 900 ألف دولار أمريكي. وقال بيان لمكتب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أوردته “رويترز” أمس الجمعة، إن إثيوبيا “تشعر بالفخر كأمة” لفوز آبي بجائزة نوبل للسلام. وجاء في البيان: “هذا الفوز والتقدير هو فوز لجميع الإثيوبيين، ودعوة كي تزداد عزيمتنا صلابة على أن تكون إثيوبيا، الأفق الجديد للأمل، أمة مزدهرة للجميع”.

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