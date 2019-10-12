الهجوم التركي يطرد 200 ألف سوري من منازلهم

أعلنت مصادر كردية أن العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا، أسفرت حتى السبت عن نزوح ما يقترب من 200 ألف شخص.

وقالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي يقودها الأكراد، إن 191069 شخصانزحوا بسبب العمليات العسكرية التركية الحالية.

وجاء في بيان للإدارة أنه "بسبب الاستهداف العشوائي من قبل الجيش التركي لمدن وبلدات شمال وشرق سوريا، والاستهتار بحياة المدنيين، حدثت موجات نزوح كبيرة جدا تسببت في إفراغ مدن بكاملها من سكانها".

وأضاف البيان: "من منطقة ديريك في أقصى الشرق حتى كوباني في الغرب. ينزح السكان في موجات متتالية".

وقدرت الأمم المتحدة الجمعة أن نحو 100 ألف شخص فروا من منازلهم في شمالي سوريا، منذ بدء الهجوم التركي يوم الأربعاء.