ليس رونالدو ولا ميسي.. مورينيو يختار "أفضل لاعب رأته عيناه"

تجاهل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أسطورتي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ، معتبرا أن أفضل لاعب كرة قدم رأته عيناه في الملعب كان البرازيلي رونالدو.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية: "أفضل لاعب رأيته في الملاعب على الإطلاق كان رونالدو (البرازيلي)".

لكنه أضاف أن الإصابات قتلت مسيرة اللاعب الملقب بـ"الظاهرة"، الذي مثل برشلونة وريال مدريد في إسبانيا، وميلان وإنتر ميلان في إيطاليا.

وتابع المدرب الذي لا يعمل حاليا: "الموهبة التي امتلكها رونالدو في عمر 18 عاما كانت لا تصدق".

ولدى سؤاله عن مقارنة البرازيلي رونالدو بميسي ورونالدو، قال مورينيو: "هو لا يمتلك مسيرة مثل كريستيانو وميسي، 15 عاما في أفضل حال كل يوم، لكن كموهبة طبيعية فهو لا يصدق".

وعمل مورينيو مع البرازيلي رونالدو عام 1997 في برشلونة، حيث كان البرتغالي وقتها يعمل مترجما ومساعدا للمدير الفني لويس فان غال.