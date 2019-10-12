وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية: "أفضل لاعب رأيته في الملاعب على الإطلاق كان رونالدو (البرازيلي)".
لكنه أضاف أن الإصابات قتلت مسيرة اللاعب الملقب بـ"الظاهرة"، الذي مثل برشلونة وريال مدريد في إسبانيا، وميلان وإنتر ميلان في إيطاليا.
وتابع المدرب الذي لا يعمل حاليا: "الموهبة التي امتلكها رونالدو في عمر 18 عاما كانت لا تصدق".
ولدى سؤاله عن مقارنة البرازيلي رونالدو بميسي ورونالدو، قال مورينيو: "هو لا يمتلك مسيرة مثل كريستيانو وميسي، 15 عاما في أفضل حال كل يوم، لكن كموهبة طبيعية فهو لا يصدق".
وعمل مورينيو مع البرازيلي رونالدو عام 1997 في برشلونة، حيث كان البرتغالي وقتها يعمل مترجما ومساعدا للمدير الفني لويس فان غال.
كانت هذه تفاصيل خبر ليس رونالدو ولا ميسي.. مورينيو يختار "أفضل لاعب رأته عيناه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.