“الأوقاف” تقر بتحصيل رسوم لا علاقة لها بخدمات الحج

أقر الأستاذ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في ختام ورشة عمل “تقييم وتقويم حج 1440 هجرية لقطاع الجزيرة”، أن 5% من رسوم الحج التي يدفعها الحاج السوداني ليست لها علاقة بأعمال الحج وهي رسوم إضافية زادت من أعباء الحجاج مثل رسوم الدعوة والأوقاف والحج والعمرة ورسوم الداخلية.

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وأشار مفرح إلى أن وزارته ستنسق مع الولايات لترتيب أوضاع الحج لتحقيق رضا وراحة حجاج السودان ومحاربة الفساد. وأعلن في تصريح بحسب صحيفة السوداني، عن جملة من التدابير التي تقودها وزارته للنهوض بخدمات الحج من خلال عقد مؤتمر جامع للحج بمشاركة الولايات والحجاج وأصحاب الخبرات التراكمية في الداخل والخارج وتجارب بعض الدول المتقدمة في أعمال الحج للخروج بتوصيات حقيقية وإعداد لوائح لضبط العمل وتطويره لإحداث تغيير في ملامح إجراءات حجاج السودان في موسم الحج المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)