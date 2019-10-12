شاهد بالفيديو.. مُبايعة  الشيخ عبد الحي يوسف(أميراً للمؤمنين) 

قامت مجموعة من الشباب بمسجد خاتم المرسلين بجبرة أمس“الجمعة” أعلنوا مبايعتهم لعبد الحي يوسف أميراً للمؤمنين.. وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 للفيديو جاء نص المبايعة كالأتي: الحمد لله وصلاة والسلام على أشرف المرسلين … واسمعوا يا شياطين الأرض ..نحن أهل الإسلامي في السودان ونحن أهل الشريعة في السودان نحن أهل السنَّة في السودان قد بايعنا الشيخ المجاهد عبد الحي يوسف (أميراً للمؤمنين).. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنصار للدين أنصار للدين.. Advertisements وبحسب متابعات مواقع التواصل الاجتماعي أضاف الشيخ عبد الحي: لا زلت أدعو جميع أهل الإسلام للتعاون على البر والتقوى ووحدة الصف والكلمة. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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