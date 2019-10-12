“مؤتمر البجا” يبحث مع مركز السياسات الأمريكية المسار التفاوضي الخاص بالشرق

التاريخ: 12-أكتوبر-2019
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كشف الأمين العام لمؤتمر البجا المعارض أسامة سعيد عن تفاصيل لقائهم بممثلي المجلس السيادي محمد حسن التعايشي ومحمد الفكي سليمان، منوهاً إلى مناقشتهم الترتيبات الجارية لانطلاق المفاوضات وسبل إنجاحها للوصول إلى سلام شامل وعادل يخاطب جذور الأزمة السودانية، فضلاً عن بحث مسار التفاوض الخاص بشرق السودان.
وأكد سعيد اجتماع وفد مؤتمر البجا مع مركز السياسات العامة والقانون الدولي الأمريكي وتقديم رؤية مؤتمر البجا المعارض بوصفه أحد الموقعين على إعلان جوبا لكيفية حل قضية شرق السودان في المسار الخاص بالشرق في المفاوضات القادمة.
وكشف الأمين العام لمؤتمر البجا، بحسب صحيفة السوداني، أن وفده شارك في اجتماعات الجبهة الثورية مع مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للسودان ومبعوث الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، واصفاً اللقاءات بالناجحة والمثمرة، وأضاف: وضعت قضية شرق السودان في المكان الذي تستحق من الاهتمام وهنا نود أن نؤكد أننا جاهزون للتوصل مع شركائنا في ثورة ديسمبر المجيدة إلى سلام شامل يعزز شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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