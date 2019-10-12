وفاة صبي متهم بجريمة قتل أثناء محاكمته

من المقرر ان تستجوب جنايات الازهري في منتصف اكتوبر الحالي “9” متهمين بقتل شاب ضربا بعصاة في رأسه على خلفية اشتباكات كانت قد وقعت بين مجموعة من أبناء منطقة الازهري وعد حسين عندما سكبوا موية نار في شاب من عد حسين، فقرر اصدقاؤه الانتقام من الجناة فتوجهت مجموعة مكونة من “15” فرداً للهجوم على ابناء الازهري.

وأرشد احد المهاجمين على صبي زعم انه هو من قام بحرق صديقهم بموية النار، فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب بعصاة مما ادى الى مصرعه متأثراً بالضرب.

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وبحسب تقرير التشريح الذي اكد ان سبب الوفاة هو الضرب بآلة صلبة ادت الى تهشم الجمجمة وتسببت في نزيف حاد قاد الى الوفاة.

وعلى ضوء التقرير وبحسب آخر لحظة تم القبض على “10” من الصبية بتهمة الاشتراك في قتل المجني عليه واثناء المحاكمة توفى أحد المتهمين متأثراً بمرض الكبد الوبائي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)