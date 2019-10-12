تكوين لجنة لتقديم مرشحين للوظائف العليا لرئيس الوزراء

التاريخ: 12-أكتوبر-2019
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دفع الحزب الاتحادي الموحد بمقترح لـ”قوى الاجماع الوطني” لتكوين لجنة خاصة من “الحرية والتغيير” ممن لديهم الخبرة في مؤسسات الخدمة المدنية لتقديم مرشحين لرئيس الوزراء في الوئاف القيادية الخاصة بالوزارات والهيئات والمؤسسات، وذلك بالتشاور مع كتل الحرية والتغيير، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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