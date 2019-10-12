جبريل يلتقي حمدوك بأديس ويؤكد جاهزية الحركات

أطلع رئيس حركة العدل والمساواة، د. جبريل إبراهيم، رئيس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، خلال لقائه به بمقر إقامته بفندق “شيراتون” بالعاصمة أديس أبابا، على نتائج مشاورات القوى المنضوية تحت الجبهة الثورية مؤخراً، بأديس والإعداد لجولة المفاوضات، وأكد أن كل الوفود جاهزة للمحادثات.

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وقال جبريل بحسب آخر لحظة، “أعطيته فكرة عن اللقاءات التي تمت مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان، واللقاء الذي تم مع مبعوث الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي والقضايا التي تمت إثارتها في اللقاء.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)