التاريخ: 12-أكتوبر-2019
5 مشاهدة
أطلع رئيس حركة العدل والمساواة، د. جبريل إبراهيم، رئيس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، خلال لقائه به بمقر إقامته بفندق “شيراتون” بالعاصمة أديس أبابا، على نتائج مشاورات القوى المنضوية تحت الجبهة الثورية مؤخراً، بأديس والإعداد لجولة المفاوضات، وأكد أن كل الوفود جاهزة للمحادثات.
وقال جبريل بحسب آخر لحظة، “أعطيته فكرة عن اللقاءات التي تمت مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان، واللقاء الذي تم مع مبعوث الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي والقضايا التي تمت إثارتها في اللقاء.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر جبريل يلتقي حمدوك بأديس ويؤكد جاهزية الحركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.