مصرع شخص وإصابة (6) في حادث سير بطريق الخرطوم – مدني

التاريخ: 12-أكتوبر-2019 فى : حوادث 34 مشاهدة Advertisements لقى شخص مصرعه وأصيب (6) آخرون في حادث سير بطريق “الخرطوم – ود مدني” بمنطقة النوبة بالقرب من جياد. وكشفت مصادر أمس، أن الحادث وقع بين حافلة ركاب وعربة صغيرة “بوكس”، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جياد لتلقي العلاج وتحويل الآخرين إلى مستشفى الخرطوم من بينهم نساء ورجال وأطفال، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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