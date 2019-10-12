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اشرافية ابيي تشرع في إعمار (30) قرية بالمنطقة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 12-أكتوبر-2019

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اشرافية ابيي تشرع في إعمار (30) قرية بالمنطقة

 

كشفت إشرافية أبيي عن شروعها في إعادة إعمار “30” قرية بالمنطقة، في وقت أعلنت فيه عن رصد “156” مليون جنية لدعم محدودى الدخل، فضلاً عن توفير تمويل لشراء”20″ ألف راس من الماشية وتمليكها لـ “4” آلاف  أسرة بالمنطقة.

 

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واوضح أحمد الصالح الصلوحة رئيس لجنة اشرافية ابيي جانب السودان أن الاشرافية بذلت مجهودات مع “اليونسفا” لاصلاح الطريق المؤدى لمدينة أبيي من سوق النعام، والذي تأثر خلال موسم الأمطار، مبيناً أن الطريق الآن أصبح سالكاً أمام الحركة التجارية.

 

وكشف صلوحة عن توفير التمويل لانشاء عدد مدرستين، مشيراً بحسب آخر لحظة إلى شروعهم في فرز عطاءات الإنشاء.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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