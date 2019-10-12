الخرطوم تدعم الشراكة مع اثيوبيا اقتصادياً

التاريخ: 12-أكتوبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة أعلن السودان عن دعم الشراكة مع إثيوبيا اقتصاديًا لخلق فرص الاستثمار والأعمال للشباب، ووضع أسس متينة للشراكة التجارية بين البلدين مستقبلاً. وتجيء الخطوة غداة مؤتمر رجال الأعمال السوداني الإثيوبي الذي استضافته العاصمة أديس أبابا مؤخراً. Advertisements وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إنّه حان الآوان لتسخير العلاقات السياسية والدبلوماسية المتطورة لتعزيز الاستثمار بين البلدين. وأضاف “ندعم هذه الشراكة، خصوصًا وأن إثيوبيا والاتحاد الأفريقي لعبا دوراً محورياً في إقناع الأطراف المختلفة ما قاد إلى تحول ديمقراطي بالبلاد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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