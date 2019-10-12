إسرة (علي عثمان) تؤكد أنه بخير وتنفي فتح بلاغ ضده في الثراء الحرام

التاريخ: 12-أكتوبر-2019
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أكدت أسرة النائب الأول الأسبق علي عثمان محمد طه، الموقوف بسجن كوبر منذ سقوط الإنقاذ في أبريل الماضي، أكدت أن طه بخير ويتمتع بصحة جيدة وفي أمن وأمان.
وقال أحد أفراد الأسرة لمصادر، إن الأسرة زارت طه أمس، وأكدت أنه بخير، وأشارت إلى أنه لم يتم إخطاره بأي تهمة حتى يوم أمس.
إلى ذلك تنفي “الصيحة”، ما أوردته الأسبوع الماضي عن تدوين نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، بلاغاً في مواجهة طه، يتعلق بالثراء الحرام تحت المادة (7). وأكد أحد أفراد أسرة طه أنه استفسر نيابة الثراء الحرام وأكدت عدم وجود أي بلاغ لديها بشأن علي عثمان، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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