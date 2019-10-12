حركات غير مُوقّعة تشرع في التوحّد للحاق بالسلام في السودان

بدأت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ورشة عمل لتوحيد عدد من الحركات غير الموقعة على السلام من دارفور وكردفان، إضافة إلى شخصيات سياسية وأخرى ناشطة في العمل المدني تمهيداً للإعلان عن الجسم الجديد للمُساهمة في تحقيق السلام في الفترة التي حدّدتها الحكومة الانتقالية.

وشاركت في الورشة حركة العدل والمساواة الجديدة، وجبهة القوى الثورية المتحدة، وحركة العدل والمساواة الديمقراطية، إضافة إلى حركة الإصلاح والتنمية وتجمع كردفان للتنمية.

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وناقشت ورشة “استراتيجية السلام المستدام وقضايا الهامش ومستقبل دولة المواطنة في سودان يسع الجميع” برعاية المعهد الإفريقي الدولي للسلام ببروكسل بالعاصمة أديس أبابا أمس، ناقشت هيكلة الجسم وعقبات السلام المستدام بجانب استراتيجية العمل الجماعي لاستدامة السلام في السودان.

وأجمع المُشاركون في الورشة بحسب صحيفة الصيحة، على دعم حكومة الثورة الانتقالية وجهودها الرامية لإحلال السلام في البلاد، والتقى المشاركون في الورشة قبل ساعات من انعقادها بعضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي في إثيوبيا وأبلغوه بمواقفهم وخطواتهم للحاق بالعملية السلمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)