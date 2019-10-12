الوطني: دعم مجلس الوزراء للبوشي ظلم باين

انتقد القيادي بالمؤتمر الوطني، المحامي محمد الحسن الأمين، موقف مجلس الوزراء من قضية الوزيرة ولاء البوشي والدكتور عبد الحي يوسف، وقال الامين إن إعلان المجلس دعم الوزيرة في مواجهة المواطن عبد الحي تدخل سافر في العدالة وتأثير على سيرها، واعتبر القضية عادية ولاينبغي لمجلس الوزراء مساندة مسؤول حكومي ضد مواطن، مما يعني ظلم باين للمواطن، لافتا إلى أن الوثيقة الدستورية تنص على المساواة امام العدالة.

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واعتبر الأمين في تصريح بحسب آخر لحظة، موقف الوزراء تحذير مبطن لأي مواطن من مواقف مماثلة واعتبار الوزراء في مقام أعلى مستوى من المواطنين وأنهم مسنودين من الحكومة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)