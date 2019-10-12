استئناف المُفاوضات بين الحكومة والجبهة الثورية بجوبا منتصف أكتوبر المقبل

أعلنت الجبهة الثورية، أنّها تلقّت دعوة رسمية من قِبل حكومة دولة جنوب السودان لبدء المُباحثات مع الحكومة الانتقالية لاستئناف المُفاوضات في الرابع عشر من الشهر الجاري بجوبا.

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وقال رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس لمصادر أمس، إنّ الثورية ستُلبي الدعوة.

وتأتي دَعوة حُكومة جنوب السُّودان للجبهة الثورية بحسب صحيفة الصيحة، تَمَاشياً مع الاتّفاق الذي تمّ برعايتها بين الحكومة السودانية والحركات المُسلّحة في إطار وقف الحرب وإحلال السلام في المرحلة المُقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)