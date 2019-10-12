لقاء مفاجئ بين رئيس الوزراء وجبريل إبراهيم

الخرطوم: السوداني

التقى رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك خلال زيارته لأديس أبابا رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم. وقال جبريل إنه إلقاء تطرق لعملية السلام وضرورة السير في مسار السلام بأسرع ما يُمكن حتى تتمكن البلاد من السير في طريق البناء بدلاً عن طريق الحرب؛ وأكد في تصريحات صحفية أن جميع الوفود المشاركة في المحادثات المقرر انطلاقها في الرابع عشر من الشهر الجاري في جوبا أصبحت جاهزة، وأشار إلى إطلاعه رئيس الوزراء بنتائج المشاورات التي تمت خلال لقاءات كل القوى المنضوية تحت الجبهة الثورية في أديس أبابا مؤخرا والإعداد لجولة المفاوضات القادمة، بجانب اللقاءات التي عقدها جبريل مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان واللقاء الذي تم مع مبعوث الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي والقضايا التي تمت مناقشتها في اللقاء ومن ضمنها الدعم للحكومة الانتقالية حتى تتمكن من تنفيذ مهامها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني