الأرصاد: توقعات بهطول أمطار اليوم بعدد من ولايات البلاد

الخرطوم: السوداني

توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية هطول أمطار خفيفة ومتوسطة وغزيرة بعدد من ولايات البلاد بدءاً من ظهيرة أمس الجمعة. وتوقعت الوحدة في تقرير يومي للهيئة بحسب (وكالة السودان للأنباء)، هطول أمطار اليوم بولايات الخرطوم، كسلا، القضارف، سنار، الجزيرة، النيل الأبيض، النيل الأزرق وكردفان ودارفور الكبرى. وأشارت الوحدة إلى أن الفاصل المداري اليوم يمر شمال كسلا مارا بكريمة وشمال الفاشر والجنينة، ومن المتوقع أن يحافظ على موقعه خلال الـ48 ساعة القادمة.

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