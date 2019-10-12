المهدي: البرنامج الانتقالي لقوى الحرية والتغيير (ضعيف)

الخرطوم : السوداني

وصف رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي البرنامج الإسعافي لقوى إعلان الحرية والتغيير المقدم للحكومة “بالضعف”، وأعلن عن تكوين الأمة القومي لجنة للمساهمة في إصدار برنامج أفضل، وكشف عن ورشة ستنعقد اليوم لمراجعة مشروع البرنامج، وأقر بتأخر تقديم البرنامج الجديد للحكومة وعدم الاتفاق على البرنامج الذي قدموه، مشيراً إلى أن لجنة قوى الحرية والتغيير قدمت برنامجاً إسعافياً انتقالياً بمعلومات جيدة في بعض محاوره، إلا أنه ضعيف، مؤكداً أن البرنامج الذي تقدموا به أفضل بكثير من الذي قدمته اللجنة بشهادة كثيرين.

ولوح المهدي في خطبة الجمعة أمس عقب عودته من جولة خارجية شملت (مصر والإمارات)، بالاحتكام إلى الشعب عبر انتخابات عامة وحرة لمواجهة انسداد طريق الحكومة الانتقالية إذا حدث، وقال إن النظام الانتقالي يواجه خمسة تحديات أجملها في عثرات موضوعية بسبب الحالة الاقتصادية، عثرات غير موضوعية بسبب مناورات السلام، تدخلات خارجية انتهازية ومؤامرة السدنة بهدف الردة السياسية. وأضاف: “ندرك أن هذه التحديات قد تدخل النظام الانتقالي في طريق مسدود”، وأن ذهنية بعض الفئات المؤدلجة وذهنية بعض السدنة سوف تستغل الانسداد إذا حدث لـ”التآمر الانقلابي”؛ وزاد قائلاً: “أما نحن وحلفاء الخير سنواجه الانسداد إذا وقع بالعمل من أجل الاحتكام للشعب عبر الانتخابات العامة الحرة، ومعنا لطف العناية ووعي الشعب ومنظومة حقوق الإنسان الدولية”. وأكد المهدي عمله على التحضير لنظام ديمقراطي كامل الدسم، مشيراً إلى أن الديمقراطية السياسية يجب أن تتبعها ديمقراطية اقتصادية واجتماعية وإلا تعثرت، بجانب العمل على جعل العلاقات الإقليمية بعيدة عن المحورية والحرص على مشروع مارشال للتنمية في البلاد، والعمل على إنهاء تصنيف السودان راعيا للإرهاب وإعفاء الدين الخارجي وضم السودان للمحكمة الجنائية.

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