حمدوك: (الطرق الفنية) أفضل الحلول لمشكلة سد النهضة

الخرطوم: السوداني

قال رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك إن “الطرق الفنية” ستسفر عنها أفضل الحلول بشأن مشكلة “سد النهضة” الإثيوبي. ودعا حمدوك دول الإيقاد للعمل على التوسع في التجارة بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية وتقوية العلاقات في مجال الاستثمار والتجارة. وقال حمدوك في الاجتماع الوزاري بين البلدين والمنعقد في أديس أبابا أمس، إن العقوبات الاقتصادية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوداني. وجدد حمدوك، وفقاً لـ(وكالة السودان للأنباء)، إشادته بالدور الإثيوبي في إقناع كل الفعاليات السياسية السودانية المختلفة بالانتقال الديمقراطي.

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