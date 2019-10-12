“الزكاة” توزع سلالاً غذائية لـ(10) آلاف أسرة بـ”شمال كردفان”

الخرطوم: السوداني

ابتدر مدير عام وزارة المالية بشمال كردفان إسماعيل محمد، المرحلة الثالثة من برنامج السلة الغذائية المقدمة من قبل ديوان الزكاة لمحليات الولاية بتكلفة بلغت 17,000,000 جنيه، تستهدف عددا عشر آلاف أسرة. وقال مدير الزكاة بشمال كردفان أبشر إبراهيم، إن البرنامج يأتي ضمن تدخلات الديوان لتخفيف المعاناة المعيشية عن الأسر المستهدفة وتماشيا مع برامج الحكومة في الاهتمام بمعاش الناس. ويشمل البرنامج كل محليات الولاية ويحتوي على ذرة، ودقيق، وسكر، وزيت ومواد أخرى مختلفة، وسيتم التوزيع حسب الكثافة السكانية ونسبة الفقر بكل محلية.

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