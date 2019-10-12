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إشرافية أبيي تشرع في إعادة إعمار (30) قرية بالمنطقة

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مصدر الخبر / صحيفة السوداني 0 تبليغ

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كشفت إشرافية أبيي عن شروعها في إعادة إعمار (30) قرية بالمنطقة، في وقت أعلنت فيه عن رصد (15) مليون جنيه لدعم محدودي الدخل، فضلا عن توفير تمويل لشراء (20) ألف رأس من الماشية وتمليكها لـ(4) آلاف أسرة بالمنطقة.
قال أحمد الصالح الصلوحة رئيس لجنة إشرافية أبيي من جانب السودان لــ(المركز السوداني لخدمات الصحفية)، إن الإشرافية بذلت مجهودات مع “اليونسفا” لإصلاح الطريق المؤدي لمدينة أبيي من سوق النعام والذي تأثر خلال موسم الأمطار، مبيناً أن الطريق الآن أصبح سالكاً أمام الحركة التجارية. وكشف صلوحة عن توفير التمويل لإنشاء مدرستين، مشيراً إلى شروعهم في فرز عطاءات الإنشاء.

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