اتحاد المصارف يعلن عن انتهاء أزمة السيولة النقدية بالبلاد

الخرطوم: السوداني

أكد اتحاد المصارف أن أزمة السيولة النقدية، انتهت تماماً عقب اكتمال حلقة التوريد بكل البنوك من خلال عمليات السحب والإيداع للأفراد والمؤسسات. وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد د.طه الطيب، في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن التوريد بالبنوك وصل مرحلة متقدمة، مشيراً لاستعداد المصارف للموسم الزراعي لمقابلة الاحتياجات من السيولة النقدية لاستكمال عمليات البيع والشراء المطلوبة في أسواق المحاصيل، مؤكداً اختفاء ظاهرة الكاش والشيك في التعاملات المالية من خلال عودة تداول الأوراق النقدية بصورة طبيعية. وأكد طه توفر الأوراق النقدية بالصرافات واختفاء ظاهرة الصفوف.

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