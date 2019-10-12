المجلس الأعلى للسلام يناقش مع مستشار سلفاكير ترتيبات بداية التفاوض

الخرطوم: السوداني

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان دعوة رسمية من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت لحضور الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين وفدي الحكومة والحركات المسلحة التي تستضيفها جوبا “الاثنين” المقبل. والتأم بالخرطوم أمس اجتماعٌ للمجلس الأعلى للسلام بحضور مستشار رئيس دولة الجنوب ومسؤول ملف سلام السودان بالرئاسة الجنوبية توت قلواك الذي حمل دعوة كير للبرهان. وقال عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع اطمأن على ترتيبات الأشقاء في دولة جنوب السودان لانطلاق المفاوضات في الرابع عشر من أكتوبر حيث تم التأكد من دعوة كل المشاركين في بدء العملية التفاوضية من الشركاء الدوليين والإقليميين وشركاء التفاوض في الكفاح المسلح؛ وأبان أن الجلسة الافتتاحية للتفاوض سيفتتحها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس جمهورية جنوب السودان الرئيس سلفاكير بحضور عدد من رؤساء الدول الصديقة والشقيقة.

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