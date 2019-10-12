اجتماع بأمريكا لبحث دعم اقتصاد السودان وجدولة ديونه بنادي باريس

الخرطوم: السوداني

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د.إبراهيم البدوي، إن مباحثاته مع المسؤولين الدوليين خلال مشاركته في اجتماعات البنك الدولي بالولايات المتحدة، ستركز على مناقشة إعفاء ديون السودان ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتوقع في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، نتائج إيجابية بشأن التراسل المالي مع المصارف الأجنبية. في السياق، كشفت مصادر دبلوماسية عن أن وزير المالية عقد أكثر من (10) اجتماعات مع نظرائه من وزراء المالية بالعالم، بجانب المحافظين للبنوك المركزية. وأكدت المصادر قيام مؤتمر أصدقاء السودان على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي لبحث دعم السودان وعودته للاقتصاد العالمي من خلال جدولة ديونه الخارجية من نادي باريس، مبينة أن المؤتمر يهدف لوضع حلول لمعالجة مشكلات السودان الاقتصادية.

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