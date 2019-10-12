“إيقاد” تُدرِّب إعلاميي الدول الأعضاء في نيروبي

الخرطوم: السوداني

انطلقت بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الجمعة، الورشة التدريبية المختصة بتدشين منصة دول الإيقاد “الرقمية” الذي يُستخدم إعلامياً لتلقي الأخبار بين دول المنظمة. ويشارك في هذه الورشة مبعوثون من الدول المنضمة تحت منظمة الإيقاد، وهي السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وكينيا ويوغندا والصومال وجيبوتي بالإضافة إلى ممثلي سكرتارية الإيقاد، ومنسوبون لوكالة السودان للأنباء والتلفزيون والإذاعة السودانية بغرض التبادل الإخباري وتوفير المعلومات بين دول المنطقة وإتاحتها للدول الأعضاء من مصادرها الأولى عوضا عن الاعتماد على مصادر خارجية. ويتلقى المشاركون تدريبا حول استخدام المنصة وكيفية رفع الأخبار والصور والفيديوهات وكيفية إنزال واستخدام المواد ذات الصلة مما يفتح للسودان فرصة الحصول على كمية هائلة من الأخبار والصور والفيديوهات من عدد كبير من الدول الإفريقية دون تكلفة تذكر وتفتح أمامه فرصة لتوزيع أخبار ومعلومات عن السودان عبر وكالة السودان للأنباء. ومن المتوقع أن يتم افتتاح النقطة الرقمية للمنظمة الإقليمية من قبل وزراء الإعلام والثقافة من الدول الأعضاء قريبا.

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