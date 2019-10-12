(31) مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي للسودان

السوداني: وكالات

منحت مجموعة بنك التنمية الإفريقي السودان (31.3) مليون دولار لتحسين مرافق المياه والصرف الصحي بولايتي شمال وجنوب كردفان، وتحسين سبل العيش وبناء القدرة على مواجهة تغيّر المناخ في الولايتين بما في ذلك المجتمعات البدوية من خلال تعزيز موثوقية خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيز نظام الصحة العامة لصالح قرابة نصف مليون نسمة. ويتوقع البنك الإفريقي للتنمية، بحسب (تاسيتي نيوز)، أن تقدم المنحة فرصا مدرة للدخل وتشجع تطوير أنشطة رزق بديلة لأن الأنشطة الاقتصادية الحالية في المنطقة مقيدة بنقص مصادر المياه الموثوقة. كما سيوفر المشروع المياه لأكثر من (300) ألف من الماشية. وتشير تقديرات بنك التنمية الإفريقي إلى نصيب الفرد من استهلاك المياه في المنطقة المستهدفة للمشروع بشمال وجنوب كردفان من 7 إلى 18 لترا يوميا مقابل هدف الحكومة السودانية الوصول إلى 30 لتراً، تدفع العائلات في مناطق المشروع ما بين 9 إلى 12 مرة أكثر مقابل المياه مقارنة بالولايات الأخرى.

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