إثيوبيا: السودان يوفر لنا الغذاء ونوفر له الطاقة

الخرطوم: السوداني

تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بدعم بلاده للسودان في جميع المحافل الدولية حتى يتم رفع اسمه من “قائمة الإرهاب” الأمريكية، مؤكداً في كلمة له أثناء المباحثات الوزارية المشتركة بين البلدين في أديس أبابا أمس، أهمية التعاون بين السودان وإثيوبيا في مجال الطاقة حيث توفر إثيوبيا الطاقة للسودان ويوفر السودان الغذاء لإثيوبيا. وحول سد النهضة قال آبي، إن الغرض من إنشائه ليس محاصرة مصر أو السودان بل لإنتاج الكهرباء لتحقيق فائدة إثيوبيا ودول الإقليم. وأشاد آبي بالثورة السودانية وقال: “حقيقة إن الثورة أحدثت تغييرا في السودان، وستفتح آفاقا جديدة له”.

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