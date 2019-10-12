نقص في حصة الدقيق بالجزيرة

الخرطوم: السوداني

قالت مدير الغدارة العامة للتجارة ومحطة الجزيرة التجارية هدى عباس، إن توقف شركتي “الحمامة وريتا” عن التوزيع تسبب في انخفاض الوارد اليومي من دقيق الخبز للولاية، وأكدت العمل على اتخاذ تدابير لضمان استمرار الإمداد اليومي. وكشفت هدى عن توزيع 6.150 جوال دقيق زنة 50 كيلو اليوم للمخابز بالولاية بنسبة 50% من حصة الولاية، بدلا عن 75% التي وزعت بالأمس خصصت منها 2100 جوال لمحلية ودمدني الكبرى.

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