إتفاق سوداني وإثيوبي على إنشاء خط أنابيب مشترك للنفط

الأناضول – اتفق السودان وإثيوبيا، الجمعة، على مشروع إنشاء خط أنابيب مشترك للنفط، لخدمة البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الطاقة والتعدين السوداني، عادل محمد إبراهيم، مع نظيره الإثيوبي، سلشي بيكيلي، بالعاصمة أديس أبابا، في إطار زيارة رسمية يجريها رئيس وزراء البلد الأول، عبد الله حمدوك وعدد من وزرائه.

ووفق وكالة أنباء السودان الرسمية، أوضح إبراهيم أن الخرطوم وأديس أبابا سيقدمان دعوة إلى جوبا، لـ إنشاء فرع آخر لخط الأنابيب، يكون بالشراكة ليمتد إلى دولة جنوب السودان، من أجل تحقيق فائدة شعوب المنطقة .

وأضاف أن الجانب الإثيوبي مهتم جدا ومتحمس لهذا المشروع، وسنبدأ في تنفيذه قريبا بعد انتهاء إجراءات الشراكة .

وتابع الجانب الإثيوبي عرض أيضا مشروعا ثانيا، وهو الشراكة في شركة النيل للبترول السودانية، وإثيوبيا ستقدم عرضا مكتوبا حول هذه الشراكة.

ولفت إبراهيم إلى أن الاجتماع ناقش أيضا مشروع توسيع ميناء بورتسودان (شرقي السودان)، حتى يتسع لعدد من السفن وناقلات الغاز والبنزين.

كما ناقش الاجتماع أيضا التعاون الفني بين السودان وإثيوبيا، في مجال التنقيب عن النفط والتطوير ومركز المعلومات والتدريب .

وفي إطار الزيارة نفسها، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، دعم بلاده للسودان، في كل المحافل الإقليمية والدولية، لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك في اجتماع وزاري مشترك بين السودان وإثيوبيا، بالقصر الوطني في أديس أبابا، وفق الوكالة نفسها.

وعقد الجانبان، اجتماعا وزاريا مشتركا، ترأسه من الجانب السوداني حمدوك، ومن الجانب الإثيوبي، نظيره آبي أحمد.

وشدد آبي أحمد على أهمية التعاون بين السودان وإثيوبيا في مجال الطاقة، حيث توفر بلاده الطاقة للسودان ويوفر السودان الغذاء إلى إثيوبيا .

وحول سد النهضة، قال آبي أحمد إن الغرض من إنشائه ليس محاصرة مصر أو السودان، بل لإنتاج الكهرباء لتحقيق فائدة إثيوبيا ودول الإقليم .

والأربعاء، جددت مصر تمسكها بوجود وسيط دولي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، التي قالت إنها وصلت لطريق مسدود ، وطالبت بوسيط دولي في طرح رفضته أديس أبابا، وشددت على رفضها المساس بحصتها في مياه النيل.

وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي، بالثورة السودانية وقال حقيقة إن الثورة أحدثت تغييرا في السودان، وستفتح آفاقا جديدة له ، مشيدا بموقف حمدوك منح السلام أولوية، لأن السلام يخلق التحول ويحدث الاستقرار .

والخميس، وصل حمدوك وعدد من الوزراء، أديس أبابا، في زيارة رسمية تستغرق يومين، تعتبر الأولى له منذ توليه منصبه في أغسطس/ آب الماضي.

ورعت وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير،عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان الماضي، وتوجت بتوقيع الاتفاق السياسي والدستوري في 17 أغسطس بالخرطوم.

وبدأت المرحلة الانتقالية بالسودان، في 21 أغسطس، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.