إطلاق حملة لتطعيم 1.6 مليون سوداني ضد الكوليرا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في السودان، انطلاق حملة للتطعيم ضد الكوليرا، تستهدف أكثر من 1.6 مليون شخص في ولايتي النيل الأزرق جنوب السودان وسنار شمال النيل الأزرق، ستسمر لمدة 5 أيام، وقالت في بيان، إن إعلان وزارة الصحة الاتحادية في السودان عن تفشي وباء الكوليرا الشهر الماضي سمح للسلطات الاتحادية وحكومات الولايات والشركاء الصحيين بالتصرف بسرعة والاستجابة لتفشي المرض.

وأشارت “يونيسيف”، إلى أنه منذ 8 سبتمبر الماضي، تم الإبلاغ عن 262 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا، وثماني حالات وفاة مرتبطة بها، في ولايتي النيل الأزرق وسنار، موضحة أنه تم شراء اللقاحات بتمويل من التحالف العالمي للقاحات، الذي وفر أيضا يقرب من مليوني دولار، لتغطية التكاليف التشغيلية للحملة، واوضحت المنظمة، أن حملة التطعيم التي بدأت الجمعة ، إضافة إلى تدابير أخرى، سوف تساعد، في حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، لافتا إلى أن الجولة الأولى من الحملة ستختتم في 16 أكتوبر الجاري، وستليها جولة ثانية خلال أربعة إلى ستة أسابيع، لتوفير جرعة إضافية لضمان حماية الأشخاص، لمدة 3 سنوات على الأقل.

وتابعت المنظمة قائلا: إنه تم تدريب أكثر من 3560 شخصا من القائمين على عملية التطعيم، وأكثر من 2240 شخصا من القائمين بالتعبئة الاجتماعية، ونحو 70 مراقبا مستقلا، في الولايتين المصابتين.