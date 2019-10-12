شاهد : ابرز شركات الكاردينال التي وقعت عليها العقوبات الامريكية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، امس الجمعة فرض عقوبات على عدد من الأفراد والشركات لتورطهم في جرائم فساد في جنوب السودان، من بينهم “أشرف سيد أحمد الكاردينال، الشهير بالكاردينال .

وبحسب تاسيتي نيوز، فأن من مقدمة تلك الشركات التابعة لـ”الكاردينال التي وقعت عليها العقوبات الامريكية” (شركة الكاردينال للاستثمارات المحدودة) التي يقع مقرها في مدينة ممباسا الكينية على جانب طريق “كاسيتي” كما ان لديها مقر في مدينة جوبا بجنوب السودان.

والشركة الثانية المملوكةهي (شركة الكاردينال التجارية المحدودة) التي يقع مقرها في مدينة لندن بالمملكة المتحدة على جادة (تي دبليو سفن فور ار اي).

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وشركة الكاردينال الثالثة المحظورة هي (شركة الكاردينال العامة) المسجلة بمدينة دبي بدولة الامارات المتحدة العربية.

والشركة الرابعة لاشرف الكاردينال والتي حظرتها الادارة الامريكية هي (شركة الكاردينال النفطية المحدودة) والتي يقع مقرها في مدينة ممباسا الكينية وجوبا بجنوب السودان

والشركة الخامسة التي لها ارتباط بالكاردينال والتي شملها الحظر تسمى شركة (نايلتل) التي يقع مقرها بجوبا عاصمة جنوب السودان وهي مرتبطة باشرف الكاردينال.