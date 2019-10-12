عبد الحي لـ (مجلس الوزراء): (سنعريكم أمام الأشهاد)

التاريخ: 12-أكتوبر-2019
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هاجم امام وخطيب مسجدي المرسلين الشيخ عبد الحي يوسف ومسجد السلام الشيخ مهران ماهر, مجلس الوزراء، بشدة بشأن مساندته لوزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي.
وشن عبد الحي هجوماً على الحكومة ومجلس الوزراء قائلاً: انهم اغتصبوا الحكم اغتصاباً ولم يأتوا بشورى من الناس، ورغم ذلك لم يلتفتوا لقضاياه وازماته الحقيقية، واستغرب عبد الحي من تضامن مجلس الوزراء مع البوشي في قضيتها المرفوعة ضده.
وقال: “اتخوفونني أم تهددونني – سبحان الله -، على نفسها جنت براقش وانتظروا سنعريكم أمام الأشهاد” مضيفاً بحسب آخر لحظة، انهم طالما أرادوا القانون والقضاء فمرحباً به، وابدى استعداده لكل من يسفر عنه القضاء قائلاً: “سجني خلوة ونفيي سياحة وقتلي شهادة”، لافتاً الى ان عامة الشعب لا ينتظر من مجلس الوزراء ما يفعله انما محاربة الفساد وقصاص لمن قتلوا غدراً.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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