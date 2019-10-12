عبد الحي لـ (مجلس الوزراء): (سنعريكم أمام الأشهاد)

هاجم امام وخطيب مسجدي المرسلين الشيخ عبد الحي يوسف ومسجد السلام الشيخ مهران ماهر, مجلس الوزراء، بشدة بشأن مساندته لوزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي.

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وشن عبد الحي هجوماً على الحكومة ومجلس الوزراء قائلاً: انهم اغتصبوا الحكم اغتصاباً ولم يأتوا بشورى من الناس، ورغم ذلك لم يلتفتوا لقضاياه وازماته الحقيقية، واستغرب عبد الحي من تضامن مجلس الوزراء مع البوشي في قضيتها المرفوعة ضده.

وقال: “اتخوفونني أم تهددونني – سبحان الله -، على نفسها جنت براقش وانتظروا سنعريكم أمام الأشهاد” مضيفاً بحسب آخر لحظة، انهم طالما أرادوا القانون والقضاء فمرحباً به، وابدى استعداده لكل من يسفر عنه القضاء قائلاً: “سجني خلوة ونفيي سياحة وقتلي شهادة”، لافتاً الى ان عامة الشعب لا ينتظر من مجلس الوزراء ما يفعله انما محاربة الفساد وقصاص لمن قتلوا غدراً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)