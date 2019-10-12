أبرز عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم السبت ١٢ اكتوبر ٢٠١٩م

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

الانتباهة

عقوبات أمريكية على الكاردينال

الثراء الحرام تتحرى مع”40″ قياديًا بـ”الوطني” والحركة الإسلامية

عبد الحي لـ”الحكومة”: سجني”خلوة” ونفيي”سياحة”

مدير الهيئة لـ”الانتباهة”: إجراءات قانونية ضد شركات منفذّة لطرق بالعاصمة

المهدي: البرنامج الإسعافي”ضعيف”

طعن دستوري ضد تمديد الطوارئ

أخبار اليوم:

أسرة احدى ضحايا بنغازي من السودانيات تكشف ملابسات إختطافها وقتلها

عبد الحي يوسف: لا علاقة لي بأمر مبايعتي أميراً للمؤمنين وساقاضي كل من أساء الي

قراءة لـ “أخبار اليوم” في الإستقطاب الأيدلوجي بين التيارين الديني والعلماني

فوز آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام

حضور دولى وإقليمى فى انطلاق مفاوضات السلام السودانية فى جوبا الاثنين المقبل

جامعة الخرطوم تنفي استئناف الدراسة يوم الاثنين

الوطن:

مؤيدون يبايعون عبد الحي يوسف أميراً للمؤمنين

أمريكا تفرض عقوبات على “الكاردينال” بتهم الفساد

الساعة (25) .. إبتداء من الأحد

المهدي: “5” تحديات تدخل النظام الانتقالي لـ “طريق مسدود”

حمدوك: نتطلع للعمل مع إثيوبيا على إنهاء الصراعات بالإقليم

آخر لحظة:

الكشف عن اجتماع بين السيادي والثورية حول الولاة بأديس

قضية البوشي .. عبد الحي يتوعد والوطني يتدخل

واشنطن تفرض عقوبات على الكاردينال بتهم فساد

آبي أحمد لـ(حمدوك): الكهرباء مقابل الغذاء

تحذير من سُحُب رعدية ممطرة في (9) ولايات

السوداني

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عبد الحي للحكومة: على نفسها جنت براقش

اتحاد المصارف يعلن انتهاء أزمة السيولة النقدية بالبلاد

ضبط شبكة تزيف العملات الجديدة بعدد من الولايات

قائد إيساف في حواره مع”السوداني”: القرن الإفريقي موعود بمزيد من الصراعات

البيئة:”12%” من أراضي البلاد بحاجة إلى تدّخل عاجل لإيقاف تدهورها

حمدوك: “الطرق الفنية” أفضل الحلول لمشكلة سد النهضة

المجلس الأعلى للسلام يناقش مع مستشار سلفاكير ترتيبات بداية التفاوض

التيّار

“التيّار” تسرد مأساة أسرة مغتربة فجعت في فضّ الاعتصام

المهدي: البرنامج الإسعافي”ضعيف” والحكومة قد تصل لطريق مسدود

محمد الفكي لـ”التيّار”: مفاوضات السلام ستبدأ بـ”الترتيبات الأمنية”

ردود أفعال واسعة لفوز آبي أحمد بجائزة”نوبل”

أميركا تفرض عقوباتٍ على أشرف الكاردينال

الجريدة

لجنة المعلمين: لا دراسة اليوم

“المهدي”: البرنامج الإسعافي لحكومة”حمدوك” ضعيف

عبد الحي يوسف: مجلس الوزراء مغتصب للحكم ولا نخشى السجن

وزير المالية يتوقّع نتائج إيجابية بشأن التراسل المالي مع المصارف الأجنبية

حمدوك يدعو للتوسّع في التجارة بين دول الإيقاد

مواطنو الدروشاب يغلقون الشوارع احتجاجًا على انقطاع الكهرباء

الأرصاد تحذّر من سحب رعدية ممطرة في تسعِ ولايات

الصيحة

أمريكا تفرض عقوباتٍ وتجمّد أصول وشركات”الكاردينال”

المهدي: البرنامج الإسعافي لحكومة حمدوك ضعيف وسيؤدي لطريق مسدود

عبد الحي يوسف: الحكومة الانتقالية اغتصبت الحكم ولم تأتِ بالشورى

أونور محمد أحمد: ناس الحرية والتغيير أقصونا وهمّشونا

سلفاكير يدعو البرهان لحضور افتتاح المفاوضات بين الحكومة والثورية بجوبا

اتحاد المصارف: أزمة السيولة النقدية انتهت تمامًا

اتفاق بين السودان وإثيوبيا لإقامة خط أنابيب مشترك

اليوم التالي:

الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على الكاردينال وشركاته

المهدي: التحديات ستدخل الحكومة الانتقالية في نفق مظلم

عبد الحي يوسف: مجلس الوزراء أراد تهديدي وساقاضي كل من أساء إلي

آبي أحمد يؤكد دعم بلاده لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

“البرهان” يشارك في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بدعوة من سلفاكير.

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