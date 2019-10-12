الانتباهة: الثراء الحرام تتحرى مع”40″ قياديًا بـ”الوطني” والحركة الإسلامية

الخرطوم: باج نيوز

دوّنت نيابة الثراء الحرام والمشبوه”40″ بلاغًا في مواجهة قيادات بالنظام البائد بينهم وزراء اتحاديون في الحكومة الأخيرة وقيادات بالحركة الإسلامية وبدأت التحريّ معهم.

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وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”السبت” إنّ الثراء الحرام حققّت مع الوزراء السابقين وقيادات بالحركة الإسلامية على خلفية البلاغات المدوّنة في مواجهتهم.

وأشارت إلى أنّ النيابة لم تنته من عمليات التحريّ حول البلاغات بغية رفعها للمحكمة، لجهة أنّ وكيل النيابة يجري عملية التحري وليس الشرطة، فضلاً عن إجراء تحقيق شامل حول أملاك المتهمين لاسيما سجلات الأراضي ومسجّل الشركات والحسابات البنكية.

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