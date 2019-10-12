حمدوك: مؤتمر رجال الأعمال السوداني – الإثيوبي وضع أساساً للشراكة بين البلدين

أديس أبابا – الخرطوم: الصيحة

أكّد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أنّ مؤتمر رجال الأعمال السوداني – الإثيوبي، الذي استضافته أديس أبابا مُؤخّراً وضع الأُسس المتينة للشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقال حمدوك في كلمته أمام الاحتفال الذي أُقيم بمُناسبة افتتاح القصر الوطني بأديس أبابا أمس، إنّ السودان يَدعم هذه الشراكة لِخَلق فُرص الاستثمار والأعمال للشباب، وأكّد حمدوك أنّ الوقت قَد حَانَ لتسخير العلاقات السِّياسيَّة والدبلوماسيَّة المُتطوِّرة لتعزيز الاستثمار والتجارة بين البلدين، وأثنى حمدوك على جُهود إثيوبيا، وقال إنّها والاتحاد الأفريقي لعبا دوراً محورياً في إقناع الفعاليات السِّياسيَّة المُختلفة للاتفاق حول الانتقال الديمقراطي في السُّودان، ووصف حمدوك إثيوبيا بأنّها ظلّت عامل استقرار في الإقليم، وتُشارك بقُوّاتها في جميع عمليات السلام، وقال حمدوك إنّ السُّودان يتطلّع للعمل مع إثيوبيا والدول الأخرى لنقل الإقليم من مرحلة الفرقة والصراعات والنزاعات إلى مرحلة السلام والازدهار والتكامُل الإقليمي.

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