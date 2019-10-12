الجريدة: لجنة المعلمين: لا دراسة اليوم

الخرطوم: باج نيوز

قطعت الأستاذة قمرية عمر عضو لجنة المعلمين المركزية بأنّ اليوم”السبت” لن تفتح المدارس قاعات الدراسة للطلاب، لجهة أنّ لجنة المعلمين تواثقوا على عطلة السبت.

وكشفت قمرية في تصريحاتٍ لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم”السبت” عن عزم اللجنة لتسيير موكب حاشد سيتداعى له الثوار من مختلف أحياء العاصمة صوب مجلس الوزراء لتنفيذ وقفة احتجاجية اليوم.

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وشدّدت على أنّ قرار إلغاء عطلة السبت أصبح غير مبرّرًا، في ظلّ إلغاء عطلتي الفترة والدورة المدرسية.

وأوضحت أنّ إدارة التعليم كانت في وقتٍ سابق اتخذت إجراءاتٍ عاجلة لمعالجة الفجوة الزمنية من خلال ضغط الجدول الأسبوعي الدوري إلى ثمانية حصص بدلاً عن ست.

وناشدة أولياء أمور الطلاب بعدم السماح لابنائهم الطلاب بالخروج من المنازل اليوم.

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