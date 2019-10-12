حمدوك: أزمة سد النهضة يمكن حلها بالطرق الفنية

أديس أبابا/ الخرطوم: الصيحة

دعا رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك دول الإيقاد للعمل على التوسع في التجارة بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية وتقوية العلاقات في مجال الاستثمار والتجارة، فيما أكد على أن أزمة سد النهضة يمكن حلها بالطرق الفنية وتفعيل اللجان المعنية.

وأكد حمدوك خلال كلمته في الاجتماع الوزارى المشترك الذي انعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، على أهمية التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجالات الطاقة وكافة المجالات، وأشار إلى أن العقوبات الاقتصادية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوداني.

Advertisements

وفيما يتعلق بسد النهضة قال إن المشكلة يمكن حلها بالطرق الفنية وتفعيل اللجان، مؤكداً أن الطرق الفنية ستسفر عنها أفضل الحلول.

وجدد حمدوك إشادته بالدور الإثيوبي في إقناع كل الفعاليات السياسية السودانية المختلفة بالانتقال الديمقراطي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الصيحة