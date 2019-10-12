اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الجمعة 11 اكتوبر 2019م هذا الصباح

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

الجريدة

تمديد حالة الطوارئ”3″ أشهر

أهالي”الغابة” يغلقون شريان الشمال

لجان المقاومة تطالب الخارجية بإطلاق سراح أبناء كسلا”المحتجزين” بمصر

تأجيل مفاوضات السلام بعد تعثّر الإجراءات التنظيمية

ضوابط ونقاط مراقبة لمنع تهريب المحاصيل

صحيفة أخبار اليوم:

المجلس السيادي يعين أول إمرأة رئيساً للقضاء وتاج السر نائباً عاماً

على خلفية مقتل سودانيات ببنغازي : الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الليبي بالخرطوم

حالة تأهب قصوى للبحث عن المتورطين في إختطاف وإغتيال السيدات السودانيات

رئيس الوزراء يثمن دور اثيوبيا في دعم الثورة المجيدة

عمر مانيس يقرر إلغاء قرار وزارة الطاقة واستمرار مشروع توليد كهرباء الفولة الرديفة

المحكمة العليا بشمال كردفان تلغي قرار أحمد هارون بمصادرة أراضي بارا

صحيفة الوطن:

قيادي بـ “الحرية” يطالب بتعليق قتلة شهداء فض الإعتصام في “أبو جنزير”

مخاوف من اغتيالات جديدة لسودانيات ببنغازي و “الخارجية” تستدعي السفير الليبي

“الوطن” تتزين بكوكبة جديدة و ترقيات

استئناف الدراسة بجامعة الخرطوم الإثنين

“نصرة الشريعة” ينتقد تضامن مجلس الوزراء مع “البوشي”

صحيفة آخر لحظة:

التغيير: محاكمة وعزل رموز النظام أولوية الحكومة

الجمهوريون يطالبون بمنع نقل الصلاة بمكبرات الصوت

وصول (200) ألف طن قمح من السعودية والإمارات

تمديد الطوارئ وتشكيل مجلس الأمن برئاسة البرهان

نعمات أول امرأة رئيساً للقضاء والحبر نائباً عاماً

تيار الشريعة يطالب بحل الحكومة

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الانتباهة

القبض على مسؤول بوزارة الإعلام

غرفة للتقصي في اغتيال سودانيات ببنغازي واستدعاء القائم بالأعمال

“التغيير”:”قتلة النظام المباد سيشنقون في أبو جنزير”

نصرة الشريعة: “موقف مساندة مجلس الوزراء للبوشي سافر”

توزيع”5″ آلاف مصل للدغات الثعابين

استقرار معدل التضخم على”53.35%”

نصر الدين مفرح: وجدت دولة موازية بأجسام متعددّة تقوم بنفس عمل الوزارة

السوداني

نعمات عبد الله أوّل امرأة لرئاسة القضاء والحبر نائبًا عامًا

لجنة المعلمين: مجلس الوزراء يوافق على إعادة عطلة السبت

جمارك المطار لـ”السوداني”: رصدنا شبكة من”250″ سيّدة تنشط في تهريب الذهب

وصول”200″ ألف طن من القمح المقدّم من السعودية والإمارات

العليا تلغي قرار أحمد هارون بنزع أراضي”بارا”

الحزب الجمهوري يطالب وزير الأوقاف بعدم التسامح مع خطاب الكراهية من منابر المساجد

حمدوك يزور إثيوبيا بالتزامن مع عدد من الرؤساء

التيّار

ضياء الدين بـ”التيّار”: عايزين حكومة”شفّاتة” وليس حملة”شهادات”

بعد نشر”التيّار”..الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الليبي

تأكّيدًا لما نشرته”التيّار”: اعتماد نعمات رئيسًا للقضاء والحبر نائبًا عامًا

القضارف:”الحريّة والتّغيير” تعلن جدولاً لترشيحات واختيار الوالي

السيادي يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان

“السيادي” يوافق على تمديد حالة الطوارئ لـ”3″ أشهر

مواطنو الغابة يغلقون طريق شريان الشمال لساعات

الصيّحة

تمديد الطوارئ”3″ أشهر

استئناف الدراسة بجامعة الخرطوم الإثنين المقبل

“تيّار نصرة الشريعة” يصف مناصرة مجلس الوزراء لـ”البوشي” بالفساد

حمدوك يصل إثيوبيا في زيارة رسمية ليومين

قمة لـ”إيقاد” تبحث السلام في دولة جنوب السودان

موقع أمريكي: الدول الغربية ستنجح في دعم اقتصاد حكومة حمدوك

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز