رئيس الوزراء الإثيوبي: سد النهضة لم يُنشأ لمُحاصرة السودان ومصر

أديس أبابا/ الخرطوم: الصيحة

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في الاجتماع الوزاري المشترك بين السودان وأثيوبيا دعم بلاده للسودان في كل المحافل الدولية حتى يتم رفع اسمه من قائمة الإرهاب.

وعقد الجانبان السوداني والإثيوبي اجتماعاً وزارياً مشتركاً بالقصر الوطني بالعاصمة أديس أبابا برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين د. عبد الله حمدوك وآبي أحمد.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، على أهمية التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وقال “إن إثيوبيا يُمكن أن توفر الطاقة للسودان ويوفر السودان الغذاء لإثيوبيا”.

Advertisements

وحول سد النهضة قال أحمد إن الغرض من إنشائه ليس محاصرة مصر أو السودان بل لإنتاج الكهرباء لتحقيق فائدة إثيوبيا ودول الإقليم.

وأشاد أبي بالثورة السودانية، وقال “حقيقة إن الثورة أحدثت تغييراً في السودان وستفتح آفاقاً جديدة له”، وأثني على موقف الحكومة الانتقالية في السودان بمنحها السلام أولوية باعتباره أساس التحول وإحداث الاستقرار.

وقال أحمد إن مشاركة المرأة في حكومة السودان يعزز دورها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الصيحة