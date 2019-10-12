إكتمال الترتيبات لانطلاقة النسخة (15 ) من معرض الخرطوم الدولي للكتاب ومدثر عبدالرحيم شخصية الدورة

وقف وكيل وزارة الثقافة والإعلام دكتور جراهام عبد القادر رئيس اللجنة العليا لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب، على الترتيبات النهائية لافتتاح النسخة (15) من المعرض بأرض المعارض ببري يوم الخميس القادم الموافق

17 أكتوبر الجاري. والتي تستمر فعالياتها حتى التاسع والعشرين من هذا الشهر.

واستمع الوكيل خلال إجتماع اللجنة العليا على تقارير عدد من اللجان العاملة والمشرفة على وضع اللمسات الأخيرة لانطلاقة الدورة.

وأوضح د . جراهام في تصريحات صحافية ان المعرض سيكون نقطة التقاء وتلاقح الثقافات

وسيحدث حراكا ثقافيا كبيرا خاصة وأن الدورة تشهد لأول مرة

تخصيص جناح لثقافة الطفل.

وقدم وكيل الثقافة شكره لشركة سوداني للاتصالات لرعايتها لهذه

الدورة.

وأعلن أن اللجنة العليا للمعرض اختارت البروفسور مدثر عبد

الرحيم الطيب شخصية الدورة باعتباره واحدا من الكفاءات التي أسهمت في تقديم السودان في الخارج

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