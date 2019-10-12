قيادي بقوى التغيير : كل من أجرم سيقدم للمحاكمة والديمقراطية لابد لها من أنياب

أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين رفضهم لاستخدام القوة ضد أي مواطن من حيث المبدأ ، و قال من حق أي مواطن أن يعبر عن وجهة نظرة، وما من حق أي جهة أن تمنع أي مواطن خرج للتظاهر السلمي.

وقال ضياء الدين خلال حديثه في منتدى (كباية شاي) بصحيفة التيار ، أنه ضد أي قمع للمواكب السلمية، أكد أن كل من أجرم في حق الشعب السوداني سيقدم للمحاكمة .

وأقر ضياء الدين بوجود ضعف في الجانب الإعلامي وتعهد بأن لايكون هناك وجود للوجوه القديمة منذ عهد النظام السابق، وقال إنه لايؤمن بالديمقراطية التي تكون من غير أنياب.

وراى القيادي بقوى التغيير أن من شاركوا بفاعلية في الثورة ومن خرجوا في المواكب هم أحق بأن يكونوا في حكومة الثورة، وأشار إلى أن الولايات مازالت تحكم بواسطة المؤتمر الوطني.

وقال ضياء الدين لا ضرر من تعيين الولاة من شخصيات مستقلة، وأكد حسم معايير ترشيح الولاة يوم السبت القادم، كما أكد على ضرورة وجود موقف واضح من قضايا الحرب لمعالجة الأزمة من جذورها.

بشر ضياء الدين بمعالجات سترى النور قريبا بشأن مشكلة الموصلات، واعلن عن تدشين ثلاث قطارات في الأيام القادمة، و تدشين عدد من البصات قريبا، وأكد وجود تأمر داخل القطاع العام للعمل ضد الموصلات.

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