سلفاكير يدعو البرهان لحضور افتتاح المفاوضات بين الحكومة والثورية بجوبا

الخرطوم: الصيحة

تسلم رئيس المجلس السيادي الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان دعوة رسمية من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت لحضور الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين وفدي الحكومة والحركات المسلحة بجوبا في الرابع عشر من أكتوبر الجاري.

وسلم الدعوة لـ “البرهان” رئيس وفد دولة جنوب السودان توت قلواك الذي عقد اجتماعًا مشتركاً مع المجلس الأعلى للسلام برئاسة رئيس المجلس السيادي ببيت الضيافة أمس.

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واطلع المجلس خلال الاجتماع على ترتيبات واستعدادات دولة جنوب السودان لاستضافة المفاوضات. وأوضح عضو المجلس السيادي عضو وفد التفاوض محمد حسن التعايشي في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن الاجتماع اطمأن على ترتيبات دولة جنوب السودان لانطلاق المفاوضات في الرابع عشر من أكتوبر، وقال إنه تم التأكد من دعوة كل المشاركين في بدء العملية التفاوضية من الشركاء الدوليين والإقليميين وشركاء التفاوض في الكفاح المسلح.

وأكد أن الجلسة الافتتاحية للتفاوض سيفتتحها البرهان وسلفاكير بحضور عدد من رؤساء الدول الصديقة، وقال أن دولة جنوب السودان بما تتمتع به من مشتركات مع السودان مؤهلة لاستضافة عملية السلام.

من جانبه، أكد توت قلواك اكتمال الاستعدادات بمدينة جوبا لانطلاق المفاوضات يوم الإثنين الرابع عشر من أكتوبر، مؤكداً حرص بلاده على إنجاح المفاوضات وتحقيق السلام الشامل في السودان.

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