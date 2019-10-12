زيرو فساد تفاجئ عبدالحي يوسف قبيل خطبة الجمعة ببلاغ

فاجئت منظمة “زيرو فساد” غير الحكومية، الشيخ عبدالحي يوسف قبيل القاء خطبته امس الجمعة بمسجد خاتم المرسلين، بضاحية جبرة وذلك بإعلانها تدوين بلاغ ضده بتهمة الفسادة .

وأعلنت منظمة زيرو فساد إن البلاغ الذي تتهم فيه عبد الحي يوسف، بمواجهة شركة إسبيرات الجندي، وقد وجهت إليه تهمة الثراء الحرام إضافة إلى مديرها عبد المنعم .

وبحسب مصادر محلية فإن البلاغ المدون ضد يوسف متعلق بحصول شركته على إعفاءات جمركية وضريبية طوال الفترة الماضية الأمر الذي مكنه من تحقيق أرباح طائلة وهو ما يندرج تحت بند “الثراء الحرام والمشبوه” في القانون السوداني.

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وكان عبدالحي يوسف قد شن هجومًا لاذعًا على الحكومة الانتقالية ومجلس الوزراء نتيجة لتضامنهم مع وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي قائلًا : (اتخوفونني أم تهددونني – سبحان الله -، على نفسها جنت براقش وانتظروا انا منتظرون.

واتهم عبدالحي، الحكومة بأنها اغتصبت الحكم اغتصاباً ولم تأتي بشورى من الناس أو انتخاب، أو اختيار من السواد الأعظم ورغم ذلك لم تلتفت لقضاياه وأزماته الحقيقية.

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