الخرطوم تشهد تسيير مظاهرات طبول السلام إلى القصر الجمهوري والشرطة تطلق عليهم (البمبان)

سير المئات من المواطنين موكبا الخميس ، أطلقوا عليه موكب طبول السلام ، والذي تحرك من موقف جاكسون بالخرطوم إلى وسط العاصمة الخرطوم ووصل حتى القصـر الجمهوري.

وقامت السلطات باستخدام الغاز المسيل للدموع في مواجهة الثوار من أمام القصر الجمهوري عند الرابعة مساء .

ورصدت (التحرير) جموع غفيرة من المواطنين الذين شاركوا بالموكب وهم يركضون في شوارع الخرطوم شرق بعد أن أطلقت الشرطة (البمبان) الكثيف عليهم لتفريقهم.

وأكد شهود عيان أن الثوار نجحوا رغم تصدي الشرطة لهم من تسليم مذكرة لعضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة التحرير