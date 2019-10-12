سهم أبل يصل لأعلى سعر له على الإطلاق

ويأتي هذا الارتفاع في قيمة سهم أبل على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيجابية فيما يخص العلاقات الأمريكية الصينية التجارية والمفاوضات الدائرة بين العملاقين.
ويعتبر السوق الصيني بمثابة أحد الأسواق الهامة بالنسبة لمبيعات هواتف آيفون، وذلك في الوقت الذي قد طالبت فيه أبل مورديها برفع معدل إنتاج هواتفها بنسبة 10% وذلك نظرًا للإقبال المتزايد على عائلة هواتفها الأحدث آيفون 11.
وقد شهدت قيمة سهم أبل ارتفاعًا تصل نسبته إلى 50% مقارنة بما كان عليه في نفس التوقيت من العام الماضي.
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