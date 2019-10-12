سيد الثلاثاء.. بقلم ناهد قرناص

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لا احب يوم الثلاثاء ..اعتبره يوم رمادي اللون ….تمر الثلاثاء بثقالة ضيف سمج يصر على النوم في فراشك ..ويضع رأسه على وسادتك متجاهلا حزنك وتبعات تذمرك ..وكان البروفسور محمد عبد الله الريح قد سخر من يوم الثلاثاء قديما واطلق عليه (يوم بلا ملامح ) ..لا هو بداية الاسبوع ولا نهايته ..ولا هناك طائفة تقدسه ولا حتى تحتقره ..هو يوم مهمل في منتصف الاسبوع ..اذ لا شئ يحدث عادة في ايام الثلاثاء (غير اجتماعات السيد المدير )..لكن احداث الاسبوع المنصرم ربما اجبرتني على تغيير رأيي ..عندما تمنعت علينا شبكة الهاتف المحمول ..و(تعززت) ..وتداخلت الخطوط وكثرت حالات (النمرة غلط) .. ولسان حالنا يقول (اغلطوا انتوا يا حلوين ..نجيكم نحن بالاعذار) ….موبايلي العتيق والذي ما فتئ يدخلني في قصص وروايات ..(اذكر انني عانيت لفترة ليست بالقصيرة اشتباكا مع رقم (فنانة) مشهورة ..وكنت اتلقى اتصالات كثيرة تسأل عن تاخرى عن الحفل ..والجرتق وخلافه) ..المهم مضت تلك الأيام واستعدلنا ..حتى اتت (تسونامي ) اخر يوم الثلاثاء الماضي ..وجاءني الاتصال التالي :

المتصلة : السلام عليكم ورحمة الله ..(بفرح ظاهر في صوتها ) اخيرا لميت فيك ..من قبيل بحاول اتصل والخط مشغول

انا : اهلا بيك (وراسي يودي ويجيب ..ترى من اين اكتسب هاتفي هذه الاهمية ..و انا اصلا ما كنت شاغلة الخط)

هي : ..انا عايزة التوب الليلكي الفيهو زهرة بتنجاني كدا ..وكمان عاوزة لي اختي التوب الكموني وفيهو خطوط مسترده..ولازم تعملي لينا تخفيض اكتر ..وو

انا : معليش ..اعتقد انك متصلة خطأ ..انا ما عندي علاقة بي الكلام حقك دا

هي : كيف يعني ؟ انا لقيت رقمك دا (وذكرت رقمي فعلا ) للاتصال في قروب بتاع تياب (راتي) مخفضة لي 150 دولار

انا : اجشش (راتي) مرة واحدة ..والله يا ريت يا بتي ..(الراتي) يا يمة يغشانا وما يختانا ..كان بعت ليك ان شاء الله بي خمسين دولار بس ..الا نمرتك غلط ..و الخط شبك وبدل يوديك للراتي ..جابك بي غادي

ضحكت واعتذرت ..واغلقت الخط ..ما الذي تحمله لي الثلاثاء هذه ؟ ذهبت صباحا لاستلام دفتر شيكات كنت قد طلبته قبل أشهر ..وانتظرت طويلا ليرى النور ..اتصلت علي موظفة البنك وقالت لي (عندك دفتر شيكات ..اخر موعد للاستلام يوم الخميس ) …قلت لها (انا انتظرت شهور عشان يطلع وانتوا ما قادرين تنتظروا يومين للاستلام ) كان ردها (شيكات الحساب الدولاري ما ينخليها تنتظر ) ..حساب وبالدولار كمان ؟ يا بنتي انت متصلة وين ؟ انا حسابي في الحسابات بتاع مرتبات ..وفي المرتبات مرتب حكومة ..و لولا بقية من جنيهات (قاعدات رواب ) ..كان قفلتوه زمان ..

فجاة احسست ان هذه علامة ..تماما مثل تلك الاشارات التي ترسلها لك المقادير ..بان هناك تغيير قادم .ويبدو انني ساكون من أصحاب الثراء والدولارات ..والا قل لي ..كيف توافقت هذه الاتصالات في هذا اليوم (الثلاثاء ) كمان ؟؟ ..وقد كنت اعده قديما (يوم بلا معالم) ….يبدو ان الثلاثاء قد قرر اخيرا ان ينتفض ويغير من صورته في عهد الحرية والعدالة …بدليل ان هناك اغنية شبابية هذه الأيام اسمها (سيد الثلاثاء ..ما البصبح الواطة ) ..غير انني (صبحت الواطة) وادركتني الأربعاء وانا (خشمي ملح ملح ) ..لا راتي ولا حساب دولاري ..لكن الثلاثاء صارت له معالم ..وربما اطلقنا عليه اسم (يوم السعد).