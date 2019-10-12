حمدوك يلتقي جبريل إبراهيم باديس أبا أبا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت حركة العدل والمساواة عن لقاء تم بين رئيس الوزراء د. عبد الله ود. جبريل إبراهيم رئيس الحركة بفندق شيراتون بأديس أبابا. وقالت الحركة في بيان لها أن رئيس الحركة أطلع حمدوك الخميس على نتائج الورشة الفنية لدعم العملية السلمية التي إنعقدت في أديس أبابا في الفترة من ٤ إلى ٩ إكتوبر الجاري، و التي شاركت فيها الجبهة الثورية السودانية و الحركة الشعبية – شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو بجانب وفد من الحكومة السودانية، كما أطلعه ايضا على نتائج لقاءات الجبهة الثورية السودانية بالسيد نيكولاس فنك هيسم مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للسودان والاكساندر روندوس المبعوث الأوروبي للقرن الأفريقي حيث طالبت الجبهة الثورية السودانية المبعوثين بضرورة تقديم الدعم المالي العاجل من المجتمع الدولي للحكومة الانتقالية الذي يضمن الانتقال السلس نحو السلام و التحول الديموقراطي.

وقال البيان ان اللقاء تطرق إلى الاجتماعات المرتقبة بين الجبهة الثورية السودانية و الحكومة السودانية في جوبا في الرابع عشر من شهر اكتوبر الجاري، وحث رئيس مجلس الوزراء الجبهة الثورية على التعجيل بإنجاز السلام العادل الشامل في اسرع وقت حتى تساهم الجبهة الثورية مع بقية قوى الحرية و التغيير في المشروع الوطني للانتقال.

من جانبه أطلع رئيس مجلس الوزراء ، رئيس الحركة على نتائج زياراته مؤخرا إلى الجمعية العامة للامم المتحدة و فرنسا والخليج، وتفاكرا معا حول الأوضاع الراهنة في السودان، و ضرورة العمل على رفع المعاناة عن الشعب السوداني عبر إجراءات إسعافية عاجلة.